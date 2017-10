Tchad: Le pays étend sa zone de conservation en vertu d'un nouvel accord

communiqué de presse

Johannesburg — Le Gouvernement de la République du Tchad et African Parks ont annoncé mardi 10 octobre la signature d'un accord pour la gestion et la protection des réserves clés de Siniaka Minia et du Bahr Salamat ainsi que des couloirs pour la faune autour du Parc National de Zakouma, afin de créer l'Écosystème Fonctionnel du Grand Zakouma. African Parks, une ONG de conservation qui gère des aires protégées au nom des Gouvernements à travers l'Afrique, dirige le Parc National de Zakouma depuis 2010. Les résultats obtenus à Zakouma ont permis l'extension du mandat pour assumer la gestion d'un paysage beaucoup plus vaste, sécurisant des habitats vitaux au-delà du parc national.

Le Parc National de Zakouma abrite la plus grande population d'éléphants du pays, qui avait été réduite de 95% en raison du braconnage généralisé entre 2002 et 2010. Au cours des sept années écoulées depuis que le Gouvernement du Tchad en a délégué la gestion à African Parks, les mesures d'application de la loi et les programmes communautaires ont pratiquement éliminé le braconnage et la population d'éléphants est en augmentation pour la première fois depuis une décennie.

"Le Gouvernement du Tchad a fait preuve de vision extraordinaire en s'engageant dans la conservation de ses parcs irremplaçables", a déclaré Peter Fearnhead, PDG d'African Parks. "Grâce à notre partenariat à Zakouma, nos actions ont apporté stabilité et sécurité aux communautés locales et à la faune, ouvrant la voie à l'intégration des Réserves de Faune de Siniaka Minia et du Bahr Salamat ainsi que des importants corridors entre eux dans le cadre de notre mandat de gestion. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers notre partenariat avec le Gouvernement du Tchad et envers le soutien de l'Union européenne ainsi que d'autres partenaires financiers qui ont rendu cela possible ".

Les principales priorités seront de réduire le braconnage et les conflits hommes-faune par l'amélioration de l'application de la loi, la promotion des capacités nationales et la contribution à la croissance socio-économique. Le dimanche 8 octobre, les Gouvernements du Tchad et d'Afrique du Sud ont signé un Protocole d'Entente pour permettre à African Parks de transférer une population fondatrice du rhinocéros noir d'Afrique du Sud à Zakouma pour leur réintroduction au Tchad l'année prochaine. Cet engagement pour renforcer la sécurité et éliminer le braconnage afin de faciliter le retour en toute sécurité des espèces clés est un élément essentiel de la restauration de Zakouma et de l'écosystème plus vaste.

" Les résultats satisfaisants auxquels nous sommes parvenus dans le cadre de ce partenariat public-privé découlent de la clairvoyance de Son Excellence Mr. Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l'Etat, en matière de conservation et de gestion durable de la faune, ce qui est en parfaite cohérence avec la vision 2030 du Tchad que nous voulons et les objectifs du développement durable." a déclaré S.E.M. Ahmat Mbodou, Ministre de l'Environnement et des Pêches du Tchad.

