Madagascar: Mahajanga et Fianarantsoa ont la côte

Les compétitions de la Fédération Malgache de Football sont pour le moment liées à la peste avec en toile de fond la disponibilité du stade de Mahamasina qui reste la priorité mais dont l'ouverture reste un point d'interrogation. Il y a toutefois cette obligation de donner les noms des vainqueurs avant fin novembre.

Les matches retour de la Poule des As et la finale de la Telma Coupe de Madagascar sont initialement prévus se tenir au stade de Mahamasina respectivement du 12 au 19 novembre et le 26 novembre.

Un choix lié à la ... peste. Un calendrier qui risque de changer non pas pour les dates mais pour le choix du stade. Pour l'instant et sans une nette amélioration de la situation de la peste à Tana, la Fédération Malgache de Football va choisir Fianarantsoa et Mahajanga, les deux sites qui ont aujourd'hui la côte grâce à leur pelouse synthétique.

Pour la Telma Coupe de Madagascar, les quarts de finale auront lieu à Mahajanga et à Fianarantsoa. Au stade Rabemananjara, on aura deux affiches inédites avec Fosa Juniors contre TAM Port Bergé d'une part et JET Mada face à OTIV Ambatondrazaka. Deux favoris contre deux challengers en fait mais Fosa aura intérêt à se méfier du TAM Port Bergé qui n'est autre que le tombeur de la CNaPS Sport. Il en est de même de JET Mada qui va croiser le fer avec OTIV Ambatondrazaka qui a humilié l'USCAFoot dans son jardin.

A Ampasambazaha, c'est la grande explication entre trois formations tananariviennes et un sudiste.

Belle bagarre. Si le COSFA aura le FC Ilakaka au menu à 15h, on verra auparavant un duel au sommet entre AS Adema et Elgeco Plus.

Et si les vainqueurs resteront au même endroit pour les demi-finales, la finale est prévue se tenir à Tana le 26 novembre. Enfin sous réserve de la levée de l'interdiction du ministère des Sports.

Une mesure également valable pour les matches retour de la Poule des As du 12 au 19 novembre puisque les matches aller auront lieu à Fianarantsoa du 18 au 22 octobre.

Là aussi la bagarre promet d'être très chaude entre CNaPS Sport qui n'a plus que cette ligue des champions pour se refaire une santé, Elgeco Plus qui n'a jamais été aussi performant qu'en ce moment ou encore le COSFA qui est très à l'aise devant les grandes formations. Reste le HZAM Amparafa pour qui, c'est déjà un sacré exploit d'être à ce stade de la compétition et qui va aborder cette Poule des As sans le moindre complexe et loin de la pression. Mais attention car Besona et ses amis se garderont d'être à l'écart de cette nouvelle guerre de ... trois.