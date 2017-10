Madagascar: Eusébia - Au festival de Rabat et au Visa for Music

Eusébia est très appréciée au Maroc. Après avoir participé au festival Africano, la voici de nouveau à l'affiche du festival Rabat.

La fille de Jaojoby ne chôme pas. Après avoir participé au festival Africano au mois de mars, la voici à nouveau au Maroc pour le festival Rabat et au « Visa for music ».

Tel père, telle fille ! Elle a fait ses débuts aux côtés de son père. A l'époque, on parlait d'elle, uniquement, comme étant la fille du roi du « salegy ». Aujourd'hui, on ne parle que de celle qui a su se frayer un chemin dans le milieu musical par sa propre voie. Depuis quelques années, la fille de Jaojoby multiplie les participations à des événements et festivals internationaux.

Cette année, elle continue dans ce sens. Après avoir participé au festival Africano, la voici à nouveau sous les feux des projecteurs. Eusébia sera même présente à deux grands évènements culturels au Maroc. Elle participe au festival de quartier Rabat Africa qui se tient jusqu'au 18 octobre, au centre interculturel de la Fondation Orient-Occident à Rabat.

Mot d'ordre: célébrer la diversité et le métissage des populations marocaines et subsahariennes autour des valeurs de la tolérance et de la fraternité. Ce festival qui a pour objectif principal de sensibiliser au sort des populations migrantes de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient qui font face quotidiennement au racisme, à l'exclusion et à l'indifférence attend chaque année plus de 5 000 visiteurs.

Et comme il n'y a pas de repos pour les braves, Eusébia continuera de représenter la Grande Ile, toujours au Maroc. Elle participera cette fois au « Visa for Music » qui se déroule cette fois du 22 au 25 novembre, toujours à Rabat.

Cette fois, elle ne sera pas le seul représentant malgache puisque Rajery, le prince de la valiha sera également du rendez-vous. Outre les Malgaches, VFM recevra 40 artistes et 4 DJs venus des quatre coins du monde.