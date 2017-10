Madagascar: Coopération - Appui de l'Australie dans la lutte contre la pêche illégale

Antibiotiques et équipements de protection individuelle (EPI) d'une valeur de 220 000 dollars, soit 660 millions… Plus »

Dans la même foulée, « l'Australie veut également développer des partenariats avec Madagascar dans le domaine de l'économie bleue, et ce, en tant qu'île continent disposant plus d'expertises au niveau du secteur maritime », a poursuivi le ministre de tutelle.

La coopération entre Madagascar et l'Australie est au beau fixe. « Cette île continent veut renforcer son partenariat avec la Grande île, notamment dans le domaine de la sécurité maritime. Elle veut appuyer le pays dans la lutte contre la pêche illégale et non déclarée ainsi que dans la lutte contre le trafic de drogue et la piraterie », a déclaré le ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Gilbert François, lors d'une visite de courtoisie de l'Ambassadeur de l'Australie à Madagascar, SEMme Jenny Dee, hier dans ses locaux.

