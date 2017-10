Congo-Brazzaville: Réunion stratégique autour de Sassou

Plus personne ne s'en souvient. Et pourtant, le Congo est passé à côté du pire, il y a 20… Plus »

Dans leur stratégie de révision récurrente de la Constitution, lesdits chefs d'Etat s'appuient sur un appareil judiciaire acquis à leur cause. Le Gabonais Ali Bongo a bénéficié de la largesse de la Cour constitutionnelle pour gagner haut la main le dernier scrutin présidentiel. En RDC, faute de la tenue d'élections en décembre 2016, le président Joseph Kabila s'est servi de la Cour constitutionnelle pour verrouiller l'accès à son poste, et ce, jusqu'à l'élection du prochain président.

Sur cette liste figurent notamment Paul Biya du Cameroun, Paul Kagame du Rwanda, Joseph Kabila de la RDC et de Denis Sassou N'Guesso du Congo/Brazzaville. C'est encore en Afrique centrale que les chefs de l'Etat ont la manie de torpiller les Constitutions de leurs pays pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Cas de Denis Sassou N'Guesso ou encore de Paul Kagame qui a garanti son fauteuil jusqu'au-delà de 2030.

