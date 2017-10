Madagascar: Aéroport de Fascene - Le calendrier des travaux de rénovation respecté

Travaux de bitumage de la piste de l'aéroport de Nosy Be.

D'ici fin août 2018, l'aéroport de Nosy Be sera complètement remis à neuf et renforcera ainsi son statut d'outil pour le développement du tourisme

Le consortium CMBI, regroupant Colas Madagascar et Bouygues Bâtiment International ne lésine pas sur les moyens et sur les compétences pour mener à bien les travaux de rénovation de l'aéroport international de Nosy Be. Deux mois et demi après le lancement du chantier, les travaux avancent conformément au calendrier établi.

15 millions d'euros. « Le calendrier est respecté » précise-t-on du côté de Ravinala Airports qui, rappelons-le, est chargé de l'exploitation, de la maintenance, du développement et du financement des aéroports internationaux d'Ivato et de Fascene, pour une durée de 28 ans.Après une phase préparatoire, l'application des enrobés bitumineux est quasiment terminée afin de remettre à neuf et renforcer la couche de roulement auparavant fissurée.

Ravinala Airports procède également à la rénovation des ouvrages hydrauliques de Nosy Be. Au total, les travaux de réhabilitation de la piste auront nécessité un investissement de 15 millions d'euros, notamment pour la pose de 1 350 tonnes de bitume et 20 000 tonnes d'enrobés. Ravinala Airports procède également à la construction de la station de traitement des eaux qui sera achevée au mois de novembre prochain.

Le parking de l'aéroport est également en chantier et aura une capacité de 149 places. Les prochaines étapes du chantier porteront sur la réhabilitation du terminal existant, afin de le rendre plus accueillant et plus flexible. La fin des travaux sur l'aéroport de Fascene Nosy Be est prévue au mois d'août 2018.

Normes internationales. Une fois les travaux finis, le Terminal de Fascene aura une plus grande capacité et sera doté d'infrastructures modernes. Des zones commerciales seront aménagées et les façades refaites à neuf. A noter que pour ne pas perturber les vols, une équipe de 170 personnes est mobilisée pour des travaux de nuit, durant 11 heures. Les travaux sont réalisés conformément aux normes sécuritaires en vigueur, par des techniciens préalablement formés par Ravinala Airports.

Il s'agit en somme de doter Nosy Be - un site touristique de renommée internationale - de nouvelles infrastructures aéroportuaires conformes aux normes internationales. Une belle option pour le tourisme malgache car cela permettra une meilleure accessibilité de la Grande Ile, et l'ouverture de nouveaux marchés aériens ainsi que la croissance du trafic.