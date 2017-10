Madagascar: Groupe Star - Au chevet de l'association « Les enfants du Noma »

L'équipe de l'association des « Enfants du Noma » à Antsirabe.

Créée en 2001 par le Dr Bellety et le Dr Costini, l'association « Les enfants du Noma » prend en charge les enfants atteints de la maladie du Noma.

Très peu connue, cette maladie cause pourtant le décès de 80 000 à 90 000 enfants chaque année dans le monde. Caractérisée par une déformation faciale chez les prématurés et les enfants en bas âge malnutris, le manque d'hygiène, la malnutrition et les maladies infectieuses sont souvent à l'origine de la maladie.

Et malheureusement, des enfants malgaches en souffrent. Depuis le mois d'avril, et jusqu'au mois de mai 2018, une mission humanitaire de l'association « Les enfants du Noma » œuvrent pour soigner et opérer les enfants malgaches.

Une première mission s'est déjà tenue du 1er au 14 avril à Vatomandry, soutenue par le Groupe Star qui a appuyé financièrement l'association. Pour cette deuxième mission qui va se dérouler à Antsirabe du 9 au 18 octobre, il réitère son engagement, en prenant en charge le corps médical et les frais médicaux liés aux opérations.

Lors du premier jour, 120 consultations ont été faites et 60 patients ont pu être opérés. 2 d'entre eux ont été atteints de la maladie du Noma.