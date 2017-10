Madagascar: Kick-boxing - Six combattants à l'assaut des Réunionnais

Antibiotiques et équipements de protection individuelle (EPI) d'une valeur de 220 000 dollars, soit 660 millions… Plus »

La délégation malgache conduite par Tahiry Tsimitsitsy s'est envolée hier en fin d'après-midi pour la Réunion avec le président du Zanakala Mamy Be Rasolotafika et du président de la zone Sud, Arina Botomanirisoa. Six combattants de la zone Sud ont fait le déplacement. Il s'agit du jeune prodigue malgache Rojolalaina Ranaivoson chez les moins de 60 kg. Habitué des compétitions majeures, Rojo (Fandriana) vainqueur de la phase aller veut confirmer sa suprématie. Il sera opposé à Brice Vallant.

