Madagascar: Lutte contre la peste - Soutien de la Chine

Une série d'appuis venant des partenaires techniques et financiers et pays amis de Madagascar, a été reçue depuis le début de cette épidémie de peste concentrée dans les villes de Toamasina et d'Antananarivo. Ces appuis se concrétisent essentiellement sous forme d'équipements et de médicaments. C'est ainsi que l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) a appuyé la lutte contre la peste à Madagascar en remettant une aide en équipements et médicaments d'une valeur de un million de dollars.

Il a été appris lors de la remise des dons de médicaments et d'équipements, hier, que les malades de la peste commencent à venir dans les hôpitaux et les centres de santé, si auparavant, la peur l'emportait sur la nécessité de guérison. Rappelons que la peste, notamment, la forme pulmonaire nécessite une prise en charge extrêmement rapide, mais se guérit parfaitement.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.