Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a commémoré la Journée internationale des personnes âgées, les 6 et 7 octobre 2017 à Gaoua, sous le thème « Mise en œuvre du PNDES : quels mécanismes de protection et de promotion des personnes âgées ? ».

L'Assemblée générale des Nations unies a institué la Journée internationale des personnes âgées depuis le 14 décembre 1990. Cette journée est célébrée chaque 1er octobre. Au Burkina Faso, la commémoration officielle s'est déroulée, les 6 et 7 octobre 2017 à Gaoua. Au programme, une marche d'oxygénation des personnes âgées et un panel, entre autres.

Au Burkina Faso, les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2006, indiquent que cinq Burkinabè sur cent, sont des personnes âgées. Selon les projections, le nombre de personnes âgées atteindra un million cent onze mille en 2025 et plus de deux millions en 2050 dans notre pays.

C'est pourquoi la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Laure Zongo a déclaré que l'accroissement du nombre de personnes âgées fait apparaître de nouveaux défis. « Des défis auxquels nous devons faire face pour garantir un vieillissement paisible à ces nombreuses populations », a-t-elle indiqué.

Le vieillissement se caractérise aussi par des difficultés d'ordre sanitaire, social et économique qui contribuent à une certaine précarité de la vie. Ainsi, pour Laure Zongo, la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes âgées est préoccupante pour le gouvernement.

A cet effet, la question des personnes âgées est prise en compte dans le Plan national de développement économique et social (PNDES). Il fait de la personne âgée, le dépositaire d'un capital d'expérience professionnel et social.

Au cours de la cérémonie, la ministre de la femme a aussi rendu hommage aux personnes âgées du Burkina Faso.

Pour le parrain de la cérémonie, Justin Bèbè Sib, cette journée est un moment de réflexion au rôle de la personne âgée dans notre société. «Il est nécessaire de changer les mentalités et préjugés qui entachent l'image de la personne âgée », a-t-il souligné.

M. Sib nourrit l'espoir de voir les partenaires au développement, le secteur privé et la société civile, emboîter le pas du gouvernement pour la promotion des personnes âgées.

Le président du Conseil national des personnes âgées du Burkina Faso, Vitalien Poda, pour sa part, estime que la situation des personnes âgées n'est pas assez reluisante au Burkina Faso.

« Une personne en âge avancé est fragile ; pour ce faire, il a besoin de l'aide du monde qui l'entoure », a-t-il dit. Il a émis des doléances à l'endroit du gouvernement, afin de juguler les problèmes de santé, de sécurité physique, de logement, d'alimentation et de nutrition, des personnes âgées.

Quant au président du Conseil régional des personnes âgées du Sud-Ouest, Yamassa Jean Baptiste Sib, il a salué le choix de la contrée pour cette célébration. De son avis, les différentes activités menées conjuguent vers la protection et la promotion des personnes âgées.