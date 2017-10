Angola: L'Angola lancera son premier satellite en décembre prochain

Sur le plan économique, le premier satellite angolais contribuera grandement aux attentes du pays. «Angosat va aider à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes et à développer la diversification économique en favorisant la communication et l'interaction entre les personnes», a indiqué le ministre José Carvalho da Rocha.

Dans une déclaration à l'agence de presse Xinhua, le directeur général de l'INPSIA, Manuel Homem, précise qu'Angosat-1 apportera beaucoup sur le plan des services d'interconnexion des opérateurs de communication, des services de télémédecine, de l'enseignement à distance et de l'expansion des services de communication, dont la radio et la télévision dans les régions éloignées de l'Angola.

Acquis auprès d'un consortium russe incluant la RSC Energia, Telecom-Projecto 5 et Rosoboronexport et financé en partie par la banque publique russe Ruseximbank, le satellite sera lancé à partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à travers une fusée ukrainienne. Il couvrira une partie de l'Afrique et de l'Europe et permettra à l'Angola de le substituer aux autres satellites régionaux pour l'acquisition de la bande passante et de payer ce service en devise locale. Le satellite n'aura qu'une durée de vie de 15 ans, mais l'Angola s'attend à des retombées de son ouvrage.

Cette annonce vient confirmer celle du ministre angolais des Télécommunications et des technologies de l'information, José Carvalho da Rocha, qui affirmait récemment que le satellite et le centre qui sera dédié à son contrôle sont déjà prêts.

