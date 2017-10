Cameroun: Stabilisation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest - Le gouvernement veille

La stabilisation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a beau être préoccupante, le gouvernement garde cependant la tête froide. Aucun écart ne sera par conséquent pas toléré en ce qui concerne le respect des droits de l'Homme, Puisqu'il s'agit au bout du compte de ramener la paix et la sécurité dans ces régions qui sont autant chères pour le Cameroun que les autres.

C'est donc à dessein que les gouverneurs des régions du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai, et du Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique, se sont retrouvés à Buea autour du MINDEF ainsi que les chefs militaires et des autorités administratives. Bien que la réunion de sécurité se soit déroulée à huis clos, Joseph Beti Assomo a évoqué quelques aspects qui ont été abordés dans sa déclaration finale. Notamment la lutte contre un mouvement insurrectionnel ayant lancé des attaques contre l'armée nationale. Certains éléments ont été blessés. Les dégâts commis par les personnes se réclamant dudit mouvement insurrectionnel sont si nombreuses que le gouvernement a demandé qu'un bilan exhaustif soit dressé.

La stabilisation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest préoccupe le gouvernement. Sur très hautes instructions du chef de l'Etat, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo est descendu sur le terrain hier pour évaluer la situation sécuritaire de ces deux régions en proie à des actes terroristes et autres menaces sécuritaires depuis un certain temps.

