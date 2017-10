Guinée Bissau: Réchauffement des relations entre la Guinée et la Guinée-Bissau

Longtemps en froid, le président guinéen et le Premier ministre de la Guinée-Bissau se sont rencontrés ce jeudi à Conakry. Un entretien à l'occasion d'une brève visite que Umaro Sissoco Embalo a effectuée dans la capitale.

Une visite brève, mais significative et pleine d'espoir qui réchauffe les relations entre le président guinéen et le Premier ministre de Guinée-Bissau. Alpha Condé, médiateur de la Cédéao dans la crise bissau-guinéenne, et Umaro Sissoco Embalo ont eu dans la foulée un tête-à-tête au palais présidentiel situé au bout de la presqu'île de Kaloum.

« Je suis venu voir monsieur le président Alpha Condé qui est président en exercice de l'Union africaine et médiateur aussi pour la crise bissau-guinéenne. C'est aussi des retrouvailles entre le fiston et le père. C'est pour cela que je suis venu, aujourd'hui, à Conakry, grâce à la médiation de monsieur Diallo Sadakadji qui connaissait mes relations avec le président Alpha », a déclaré Umaro Sissoco Embalo.

Une relation tendue, mais adoucie par cette visite qui a permis à Condé et Embalo de parler brièvement des accords de Conakry sur la Guinée-Bissau qui étaient au point mort : « Effectivement, on en a parlé, mais légèrement. Surtout, on a plus parlé de nos retrouvailles. Elles sont en bonne voie. Comme vous savez, le mois prochain, ça fera un an que je suis Premier ministre et à mon retour, je vais lancer encore un appel à mes camarades de PGC. Parce que la Guinée-Bissau, c'est nous les Bissau-Guinéens qui doivent sortir ce pays de cette crise qu'il a, ce n'est pas la communauté internationale, c'est la Guinée-Bissau elle-même ».

Sur la situation économique de la Guinée-Bissau, le Premier ministre a expliqué que grâce à la bonne gouvernance et de l'aide des institutions de Bretton Woods, elle ne s'était jamais aussi bien portée que maintenant, ou l'on ne parle plus d'arriéré de salaire.