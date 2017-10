Cameroun: Les mathématiciens africains à l'école du calcul scientifique

Ils ont été édifiés à ce propos par des expert venus du monde entier Au cours d'un atelier qui s'est tenu à Douala au Cameroun du 6 au 13 octobre 2017

L'institut africain des sciences mathématiques (AIMS) et l'université de Kassel en Allemagne ont organisé avec le financement de la fondation Volkswagen un atelier regroupant des jeunes mathématiciens africains sur le thème « introduction au calcul formel et application ».

il a été question pour les expert présents lors des travaux de douala de sensibiliser les jeunes universitaires africains sur le grand potentiel de l'outil moderne qu'est le calcul scientifique, dans l'apprentissage , l'enseignement et la recherche en sciences mathématiques. Sensibiliser à l'importance de haut niveau dans le processus de développement de logiciel et applications. Renforcer les capacités des jeunes universitaires africains en termes de recherche et de formation en calcul scientifique et applications et enfin, promouvoir et aussi soutenir les discussions et le développement de nouvelles idées, créer et renforcer les réseaux de coopération, y compris la coopération sud-sud, afin de faciliter le partage de l'expérience et le transfert de technologie.

Durant les huit jours qu'ont duré cet atelier, les 120 participants provenant de 25 pays africains et européens ont eu droit à des séances de formation préliminaires intensives sur l'informatique mathématique mais aussi des conférences en plénière tenues par des experts mondiaux renommés dans le domaine, histoire de présenter l'état de l'art dans divers aspect de l'informatique mathématique et leur applications. A des travaux dirigés par les même experts pour discuter en profondeur et fournir des explications détaillées aux doctorants, post doctorants et conférenciers juniors. Dans le même ordre des choses ,des session de formations seront dispensées par des experts au profit des jeunes scientifiques afin de permettre un bon apprentissage et une bonne compréhension du grand potentiel de l'information du grand potentiel de l'informatique mathématique. Ces jeunes scientifique qui a leur tour devraient prendre le relais, populariser et continuer a former leurs collègues dans leurs universités d'origine.

Il faut rappeler que l'institut africain des sciences mathématiques (AIMS) est l'un des centres d'excellence du réseau AIMS , un réseau panafricain de centre d'excellence pour la formation post universitaire , la recherche et la promotion des sciences mathématiques avec quatre valeurs fondamentales que sont :l'excellence , le respect, le panafricanisme et l'intégrité.

Cet institut a donc pour vision d'être à l'avant-garde de la transformation de l'Afrique à travers une formation scientifique innovante, des progrès techniques et des découvertes novatrices qui profitent à l'ensemble de la société. Sa mission est donc de permettre aux étudiants africains les plus brillants de s'épanouir en tant que penseurs indépendants capables de résoudre des problèmes ,d'innover et de propulser l'Afrique vers un avenir scientifique et éducatif prometteur, d'autosuffisance économique.