Ile Maurice: Des changements s'opèrent pour la protection du village d'Albion

Cela fait trois mois que le village d'Albion a été secoué par le meurtre de Janice Farman.

Tout a commencé avec un cambriolage dans un quartier et s'est terminé par la mort de cette ressortissante écossaise sous les yeux de son fils. Profondément marqué, le conseil de village, celui du district et les habitants ont décidé que le temps est venu pour que les choses changent dans ce village. Et ce changement est en cours.

Les habitants ont mis les bouchées doubles depuis plusieurs semaines pour mettre en place le Neighbourhood Watch afin de prévenir les drames comme celui de Janice Farman. «Nous avons fait de bonnes avancées à propos du Neighbourhood Watch que nous voulions mettre en place. Les gens y mettent du sien pour que tout tienne sur pied», explique Tony Ah Yu, un résident d'Albion depuis 1998.

«Nous sommes désormais plusieurs à avoir suivi des cours et des sessions de travail avec des professionnels et des policiers pour savoir comment agir et réagir dans les situations délicates.»

Les quartiers d'Albion ont mis en place des groupes WhatsApp et des pages Facebook pour communiquer entre eux et tenir des réunions régulières. Les groupes s'organisent avec des responsables pour chaque quartier. Depuis plusieurs semaines déjà, en sus des réunions, des patrouilles de surveillance sont organisées.

«Nous avons des groupes qui font la rotation pour patrouiller dans les rues. Nous avons été formés par la police pour savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire», ajoute Tony Ah Yu. «Nous avons encore beaucoup de travail. Il y a encore du matériel qui nous manque à l'exemple de brassards ou de T-shirts pour nous faire reconnaître facilement mais le Neighbourhood Watch se met en place petit à petit.»

L'important est que l'on a fait du progrès.

Une autre chose qu'attendent désormais les habitants est l'installation de caméras de surveillance dans les rues. Ce changement de mentalité et de façon de vivre était attendu par les habitants et le conseil du village d'Albion. Changement qui a effectivement réduit les risques. «Je ne sais pas si les malfrats se sont rendu compte de quelque chose mais il y a moins d'incidents et de problèmes depuis que le Neighbourhood Watch a été mis en place», affirme Tony Ah Yu.

Du côté du conseil de village ce changement de mentalité est très apprécié. «C'est une très bonne initiative de la part des habitants. Cela, avec l'aide de la police qui a reçu des renforts, va rendre le village d'Albion un peu plus sûr», lance Steeve Magdeleine, le conseiller de district pour Albion.

«Nous sommes satisfaits de la direction dans laquelle les choses vont. Malheureusement, le problème demeure en ce qui concerne les terrains vagues et les maisons abandonnées.»

Albion compte plusieurs terrains vagues que le conseiller du village fait nettoyer. Cependant, cela devrait impérativement incomber uniquement aux propriétaires des terrains et des maisons qu'il est difficile de retracer dans certains cas.

«Nous faisons ce que nous pouvons de notre côté mais il y a des limites. Il faut vraiment que les propriétaires prennent leurs responsabilités», ajoute le conseiller du village. «Mais nous avons fait de gros progrès et cela est très important.»

Le meurtre de Janice Farman n'a pas été la première mauvaise expérience des villageois d'Albion, mais ils se sont engagés à faire leur possible pour que ce soit la dernière. Pour cela, les membres du Neighbourhood Watch lancent un appel aux volontaires à les contacter pour travailler Ensemble.