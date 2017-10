Tunisie: Bientôt un projet de loi

Présent à l'atelier de travail, le président de l'Instance nationale de protection des données personnelles, Chawki Kaddes s'est dit satisfait du projet de loi proposé par le ministère des Relations avec les instances indépendantes, de la société civile et des droits de l'Homme, faisant remarquer que cet atelier de travail va offrir l'occasion d'examiner les remarques et recommandations avancées par les différents départements gouvernementaux, les structures publiques, et les composantes de la société civile autour de ce projet de loi.

Quant au volet institutionnel, il prévoit la modernisation de l'Instance nationale de protection des données personnelles (Inpdp), de manière à lui permettre de se mettre en phase avec les standards internationaux dans ce domaine, de s'acquitter de son rôle de régulation et de dissuasion et de mettre en place les mécanismes nécessaires à cet effet.

Le volet relatif à la protection des droits humains, a-t-il détaillé, intervient en application de l'article 24 du texte de la Constitution qui stipule que « l'Etat protège la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles».

