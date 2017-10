Tunisie: USM - Attention à la marche...

Ben Romdhane et Touahri opérationnels...

Ayant récupéré leur retard au niveau de la préparation physique, le polyvalent Ben Romdhane et l'attaquant algérien Touahri ont intégré le groupe pour participer activement aux séances d'entraînement. Jugés fin prêts par Kasri, ils pourraient tous deux faire leur première apparition en cours de jeu. Ce renfort donnera certainement beaucoup de choix au coach usémiste qui reconduira, à un élément près, la formation victorieuse avant la trêve de la JSK par 2 à 0.

La défense sera articulée autour de l'excellent Bédéri, qui sera aidé par Mechmoum, très offensif à droite, et Timoumi très inspiré et adroit sur le couloir gauche. Hichri, revenu de l'équipe nationale et Dziri veilleront au grain pour ne rien laisser filtrer derrière. L'entrejeu, qui a retrouvé rigidité et équilibre depuis l'incorporation de l'Ivoirien Gbala, aura la lourde tâche, grâce à l'abattage de Sabbohi, la clairvoyance de Mosrati et la rapidité de la reconversion de Messaïdi, de bloquer le milieu adverse. L'attaque, qui a marqué dans les deux derniers matches contre le ST et la JSK quatre buts, sera composée d'Essifi, très utile dans les déviations, et Kabbou, à la fois percutant et actif sur le couloir. Ben Romdhane, Touahri, Soussi, Allain, Ben Mansour, Toujani pourront faire leur entrée en cours de jeu pour prêter main-forte à leurs camarades.

9 novembre

C'est la date fixée par le comité directeur de l'USM pour la tenue des deux assemblées générales ordinaire et extraordinaire. Lors de la première, qui sera évaluative, il sera procédé à la lecture des deux rapports moral et financier. Quant à la seconde, il sera question de réviser certains articles des statuts de l'association qui adoptera deux nouvelles lois, la première pour le lancement du groupe «Socios» et la seconde pour créer une commission d'organisation au sein du comité.