Tunisie: «Nous œuvrons pour des solutions urgentes et efficaces»

Le secteur public est une ligne rouge, a affirmé Tabboubi, précisant que la centrale syndicale poursuivra ses efforts pour défendre les établissements publics, consolider leur rentabilité et appeler les ouvriers des différentes sociétés à renforcer leur productivité et préserver le secteur public.

Tabboubi a pris connaissance à cette occasion des sites de production à la Rnta et appelé les ouvriers de cet établissement à renforcer le travail et développer la production pour assurer la pérennité de cet établissement

Tabboubi a appelé, lors de sa visite à la Régie Nationale du Tabac et des Allumettes (Rnta) de Tunis les hommes d'affaires à s'orienter vers les zones de l'intérieur pour investir et contribuer à lutter contre la crise du chômage.

Face à cette situation, il faut mener une guerre pour assurer le développement et lutter contre la pauvreté et l'extrémisme, a-t-il souligné.

Il a ajouté que le chef de l'Etat a, également, ordonné la mise en œuvre de la loi organique n°61 de 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Jarboui a souligné la préoccupation du gouvernement quant à l'augmentation du nombre de migrants illégaux, ajoutant qu'il œuvre à trouver des solutions «urgentes» et «efficaces» afin de lutter contre ce phénomène.

