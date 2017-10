Tunisie: De la responsabilité de l'Etat de droit

Et quand les valeurs s'inversent, les médias, en chasse au buzz, courent derrière les harragas et leur donnent la parole pour qu'ils racontent leurs aventures et les présentent comme des héros nationaux, les organisations se disant protectrices des droits de l'Homme et des libertés (y compris celle de franchir illégalement les frontières terrestres et maritimes) dénoncent la version officielle comme celle produite par les forces maritimes nationales à propos de l'affaire de Kerkennah et la considèrent comme un mensonge pur et simple.

Et quand les radios privées et nationales permettent aux parents des harragas d'accuser l'armée d'avoir délibérément assassiné leurs enfants, il n'est plus question de savoir pourquoi le nombre des harragas enregistre ces dernières semaines une montée vertigineuse. Il n'est plus question, également, d'inviter les sociologues et les experts pour nous expliquer pourquoi un cadre de l'administration abandonne son poste et décide d'aller en Italie vendre de la drogue ou une mère de famille de Bouhajla ou de Karkar vend ses bijoux pour que son gosse de 16 ou 17 ans aille en Sicile renforcer les rangs des harragas occupant les ponts et les gares du métro.

Il est plutôt, aujourd'hui, temps d'appliquer la loi fermement et de faire comprendre à ceux qui ont brûlé, hier, le siège de la délégation de Souk Lahad et le domicile du délégué en signe de protestation contre la mort de deux harragas de la région qu'ils ont commis un crime passible de prison.

Il est, d'autre part, temps que les partis politiques, notamment ceux bien implantés dans les régions en question, saisissent que leur mobilisation permanente antigouvernementale et leur incitation continue des citoyens à récuser toutes les mesures officielles, même celles prises au bout de négociations menées par les représentants de la société civile avec les autorités -- régionales ou parfois locales -- constituent des pratiques inacceptables menaçant la jeune expérience démocratique nationale et balisant la voie à l'anarchie, à l'inconnu et au chaos.

La responsabilité des associations de la société civile

Quant aux associations de la société civile se proclamant protectrices des harragas et prétendant détenir les solutions miracle qui pourraient éradiquer le fléau, elles devraient comprendre, elles aussi, que le discours dénonciateur à souhait qu'elles utilisent quand elles commentent les communiqués officiels de l'armée ou de la justice n'est point pour calmer les esprits révoltés ou aider à trouver les solutions de nature à épargner, au moins, de nouveaux drames.

Certes, elles ont le droit d'attirer l'attention sur l'amplification du phénomène de la harga, d'appeler les autorités régionales ou locales à apaiser les tensions ou au moins à prévoir les dérives ou les comportements inadmissibles.

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (Ftdes) a le droit et tout à fait raison de s'inquiéter du drame survenu au large de Kerkennah mais il n'a pas le droit d'exiger les détails sur le déroulement des événements au moment où l'enquête sur les causes de l'accident est en cours. Laisser entendre que les militaires n'ont pas respecté les procédures et épouser la version de certains parmi ceux qui ont été sauvés (l'un des survivants assure que les soldats les traitaient de chiens qui méritent de mourir) constituent une tentative d'interférer dans le déroulement de l'enquête et une forme de pression sur la justice.

Et pour rendre à César ce qui revient à César, on n'oublie pas de valoriser la position exprimée, hier, par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Hier, Lorena Lando, chef de mission de l'OIM à Tunis, soulignait «la préoccupation de l'organisation pour les événements de plus en plus nombreux liés à l'émigration clandestine sur les côtes tunisiennes».

Elle ajoute : «Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour développer des solutions à long terme»

Et ces solutions existent. Pas plus tard qu'hier, l'Agence tunisienne de coopération technique (Atct) annonçait la croissance de 11% du nombre des placements à l'étranger réalisés au 30 septembre dernier.

Et les Tunisiens recrutés au nombre de 1.614 contre 1.452 en 2016 appartiennent aux domaines de l'éducation, de la santé et de l'administration.