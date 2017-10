Tunisie: Ismaïl Bahri, artiste de l'élémentaire et du vivant

De nos jours, l'art recherche et tente de déceler la poésie jusque dans le fonctionnement fragile dont sont affectés l'élémentaire et le vivant.

En visitant l'exposition, à première vue, -- nous pourrons être déçus et le visiteur classique rebroussera chemin -- : l'image projetée sur le mur nu de la galerie offre une apparence simple et sobre. Mais en suivant pas à pas l'image captée par la caméra d'Ismaïl Bahri, nous nous trouvons happés à suivre les étapes du déroulement en douceur d'une action au processus tellement subtil dont les variations en devenir sont presque imperceptibles. Nous plongeons alors dans l'essence d'une page blanche en train d'être trouée sous l'effet d'un combustible, du tissu d'un drapeau qui fait transparaître sur sa matière le paysage des vagues d'une mer, d'une image de magazine qui s'efface sous l'effet du froissement par les mains...

Dans la terrible invasion des images qui nous envahit et nous submerge désormais de partout, en artiste qui cherche à percer le secret du vivant plutôt qu'à s'arrêter à son image apparente, Ismaïl Bahri tâte le pouls de la matière, écoute son battement, mesure sa densité, évalue ses teintes, palpe sa pâte. S'il le faut, il pétrit symboliquement cette matière en assidu et curieux observateur patient, et explore ses manifestations en conjugaison avec la lumière naturelle de l'espace-temps où baigne l'opération en cours.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.