Angola: L'Angola acquiert un navire de recherche marine

Luanda — L'Angola aura, dès l'année prochaine, un navire océanographique de Recherche scientifique, baptisé "Baia Farta", pour approfondir les études et l'identification des nouvelles ressources marines sur la côte angolaise et régionale.

Des dirigeants angolais visitent le navire norvégien de recherche scientifique

L'annonce a été faite jeudi à Luanda, par la ministre des Pêches et Mer, Victória de Barros Neto, qui a souligné que le navire angolais de recherche marine était en cours de construction aux Pays-Bas et qu'il arriverait en Angola l'année prochaine.

La ministre s'exprimait à bord du navire de recherche norvégien Dr Fridtjof Nansen qui effectue, depuis le 21 septembre, des recherches le long de la côte angolaise, et a accosté jeudi au port de Luanda. Les enquêtes vont jusqu'au 14 novembre prochain.

Victoire de Barros Neto a considéré l'arrivée du navire angolais comme facteur décisif pour renforcer la recherche de plusieurs espèces marines.

Selon la ministre, les résultats et l'expérience acquise dans l'enquête du navire norvégien seront appliqués et reflétés sur le navire angolais.

Elle a dit que le partenariat entre l'Angola et la Norvège dans le secteur de la pêche allait s'étendre aux centres de données communes, où les scientifiques pourront interagir et partager les résultats de la recherche, créant ainsi une approche plus globale et intégrée pour d'autres sciences relatives aux océans.

Victoire de Barros Neto a fait savoir que les navires de recherche de la Norvège contribuaient de manière significative à l'approfondissement de la connaissance des océans et de la mer de plusieurs pays, en particulier en Angola depuis 1985.

Les navires norvégiens réalisent chaque année des campagnes de recherche scientifique le long de la côte angolaise, dans le but d'évaluer et d'étudier l'abondance des principales ressources halieutiques et relier leur dynamique à la variabilité environnementale, a-t-elle précisé.

Avec ces campagnes, a poursuivi la ministre, le pays est fier d'avoir une série de données de 31 ans, qui est considérée comme un patrimoine national qui permet d'avoir une information sécurisée de la biodiversité marine et la base scientifique nécessaire pour l'exploitation rationnelle et durable des ressources marines.

L'inauguration du navire Dr Fridtjof Nansen navire a été témoignée par le ministre angolais des Transports, Augusto Tomás, le ministre de l'Environnement, Paula Coelho, le gouverneur de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, et le chargé d'Affaires de l'Ambassade de Norvège, Havard Hoksnes.