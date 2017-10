Burkina Faso: Dossier judiciaire - Les autorités françaises doivent lever le secret-défense

Et Odile Sankara, sa sœur, d'ajouter que le dossier est très complexe, avec ses ramifications, et « les intérêts du politique ne sont jamais ceux du citoyen ». Il faudrait que l'histoire soit écrite un jour sur l'affaire Sankara, à son avis. Ce qui est, selon elle, de la responsabilité de tous les Burkinabè.

Pour Me Bénéwendé Sankara, le président français, Emmanuel Macron, qui est attendu au Burkina en novembre prochain, dans le cadre du sommet Afrique-UE, pourrait être interpellé par le Collectif d'avocats, si ce n'est par le peuple burkinabè, à l'effet de la collaboration de la France à la bonne instruction du dossier Sankara en vue de la manifestation de la vérité, de la justice. L'instruction devra permettre d'auditionner l'ensemble des témoins utiles à la manifestation de la vérité, au Burkina comme à l'extérieur du Burkina, pour que le dossier soit jugé à l'issue d'une ordonnance de renvoi, selon Me Anta Guissé.

Ce qui est important, à leur avis, c'est qu'un jour l'on puisse identifier les exécutants et les commanditaires de l'assassinat de Thomas Sankara. Selon l'avocate française Anta Guissé, les aspects politiques du dossier exigent une volonté politique de part et d'autre et il faut espérer que les autorités françaises déclassifient le dossier, c'est-à-dire lever le secret-défense qui permettra aux juges en charge du dossier de savoir le rôle de la France dans l'assassinat du président Sankara, ainsi que la poursuite de toutes les pistes du dossier pour une vraie justice, selon eux. Jusqu'à quel point la France du président Macron va-t-elle collaborer ?

Selon Me Benéwendé Stanislas Sankara, un des avocats de la famille du président assassiné le 15 octobre 1987, le dossier Thomas Sankara n'a véritablement « bougé » qu'en 2015, sous la Transition, en ce sens que c'est en 2015 que la procédure a commencé véritablement. Une quinzaine de personnes ont formellement été inculpées, des expertises ont été faites, une commission rogatoire a été constituée et des personnalités au niveau international seront interrogées, à l'entendre.

