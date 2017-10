Gabon: Un huissier et des hommes armés au domicile de Jean Ping

Alors, les huissiers ont déjà saisi une partie de ces 600 millions de francs CFA. Et quelque temps après leur arrivée, l'huissier et les hommes cagoulés ont quitté la résidence de Jean Ping, comme le confirme maître Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, l'avocat de l'opposant : « C'est une étape de plus dans le harcèlement de Jean Ping, mais c'est surtout un exemple patent de l'instrumentalisation des forces de sécurité et de défense dans notre pays.

Au moins 300 jeunes attaquent et caillassent sa résidence. Caméra de surveillance cassée, le compteur électrique n'y échappe pas, des feux sont allumés, jets de projectiles divers et variés, l'ambiance est chaude.

Petit retour plus de deux ans en arrière, le lundi 12 janvier 2015, le réveil pour Jean Ping et sa famille est très mouvementé.

