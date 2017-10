Sénégal: Un institut francophone lancé à Dakar pour former 100.000 enseignants sur 10 ans

Dakar — L'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF), dont les locaux ont été inaugurés, jeudi à Dakar, ambitionne de former 100.000 enseignants sur dix ans, dans le cadre des efforts visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation.

L'IFEF est appelé à être "un centre d'excellence, de recherche et d'innovation où l'expertise francophone se met au service de l'éducation et de la formation", a expliqué le président sénégalais Macky Sall, en procédant à l'inauguration de son siège, en présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle Jean.

Pour ce faire, l'Institut doit contribuer au renforcement des capacités des enseignants, des personnels d'encadrement, des cadres et gestionnaires du système éducatif pour l'amélioration de la qualité des programmes d'enseignement, a ajouté Macky Sall.

"Investir dans une éducation et une formation inclusive de qualité, dans l'insertion professionnelle des jeunes, n'est pas une priorité parmi d'autres, c'est la condition du succès, de la réussite", estime pour sa part la SG de l'OIF.

L'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, pour arriver à ses objectifs, peut compter sur plusieurs de ses programmes, dont l'Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM).

Il y a aussi l'initiative Ecole et langues nationales en Afrique (ELAN-Afrique), la Formation et l'insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) et l'Appui aux innovations et réformes éducatives (PAIRE).

Outre l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, crée après le sommet de l'OIF à Dakar en 2014, d'autre structures francophones ont aussi leur siège à Dakar, à l'image de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et du secrétariat de la Conférence des ministres en charge de l'éducation et celle en charge de la jeunesse et des sports.