Sénégal: Fermeture des établissements Yawuz Selim - Macky s'explique !

L'Etat du Sénégal ne va pas accepter le forcing pour maintenir les élèves dans l'établissement Yawuz Selim alors qu'il avait informé les différents acteurs (l'Association des parents d'élèves, le réseau lui-même) que la société Baskent Egitim ne pourrait plus exercer au Sénégal.

C'est ce qu'a laissé entendre le président de la République, Macky Sall, qui s'est exprimé publiquement et pour la première fois sur les raisons de la fermeture des écoles en question.

C'est désormais clair ! Il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que c'est le tout-puissant président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a décidé de la fermeture en Afrique des dizaines d'écoles prestigieuses affiliées au mouvement Gülen. C'est le président de la République, Macky Sall lui-même, qui est passé aux aveux hier, jeudi 12 octobre, en marge de l'ouverture de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation à Dakar pour expliquer les raisons de la fermeture de Yawuz Selim. «Il y a plusieurs mois, l'Etat du Sénégal, considérant la demande de l'Etat turc, a décidé d'interrompre les activités de la société Baskent Egitim. Comme nous étions en pleine année scolaire, nous nous étions dit qu'il fallait continuer les enseignements en attendant la fin de l'année».

Et Macky Sall d'ajouter : «un communiqué très clair a été fait pour demander aux parents de prendre des dispositions puisque cette association (Baskent Egitim-Ndlr) ne pourrait plus exercer». Toutefois, semble déplorer le Chef de l'Etat, «contrairement à toutes ces recommandations, les gens ont voulu mettre l'Etat devant le fait accompli en forçant à nouveau l'ouverture de l'école... Ce que l'Etat du Sénégal a refusé», tranche-t-il. Net !

Argument terroriste

Rappelons que, depuis le putsch manqué de juillet 2016 en Turquie, les écoles africaines affiliées au mouvement de l'imam Fethullah Gülen subissent le courroux d'Ankara. Le président Recep Tayyip Erdogan qui tient le prédicateur religieux exilé aux États-Unis pour responsable du coup de force, martèle à chaque visite diplomatique que l'organisation güleniste ne doit plus exercer son influence, lit-on dans un papier publié par nos confrères de france24.com, mardi dernier, citant El Fatih au Maroc, Horizon au Mali, Yawuz Selim au Sénégal. Ce que semble également confirmer le président Macky Sall. "Déjà, la Turquie avait demandé au Sénégal la fermeture de ces écoles qu'elles nous avait présentées comme étant liées un peu à la stabilité du pays et aux activités qui ont été reprochées à ce mouvement. Depuis lors, le Sénégal n'avait pas accepté de mettre à la porte trois (3) mille élèves et nous avions exigé de la part de nos partenaires turcs toutes les évidences. Ce qui a été un exercice fait.

À la suite, il y a eu le coup d'Etat en Turquie et cela a accéléré la demande de fermeture des réseaux Gulen en Afrique. Le Sénégal fait partie de ces pays où ce mouvement avait un certain nombre d'écoles... quinze (15) écoles au Sénégal qui donnaient des enseignements de qualité. Et depuis un an, nous avons travaillé avec les acteurs (l'Association des parents d'élèves, le réseau lui-même). Considérant la demande de la Turquie, l'Etat du Sénégal a décidé d'interrompre les activités d'enseignement du mouvement Gulen au Sénégal. Cela a été fait", a expliqué le Chef de l'Etat. Reste maintenant à savoir qui, de Maarif ou de Yawuz Selim SA, va remporter le contrôle de cet établissement de prestige, fréquenté par les enfants de l'élite et très cher, sauf pour les boursiers.