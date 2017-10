Afrique: L'Usip prône une sécurité «inclusive et participative des communautés africaines»

L'Institut des Etats-Unis pour la Paix, (USIP), avec la participation de six pays africains, a ouvert hier, jeudi 12 octobre à Dakar, la «Conférence des Leçons apprises» des Dialogues sur la justice et la Sécurité (DJS) au Sahel et au Maghreb.

Présidée par l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique (USA) au Sénégal, Dr Tulinabo S. Mushingi, la cérémonie a été riche en témoignages sur l'importance du (DJS). Occasion pour l'USIP d'inciter les communautés africaines à mettre en avant une sécurité «inclusive et participative».

«La sécurité n'est pas seulement physique. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger peut avoir peur, et est dans l'insécurité alimentaire. Il y a aussi la sécurité des biens. C'est le général Lamine Cissé, ancien Chef d'Etat-major général des Armées sénégalaise (CEMGA) qui, s'exprimant à l'ouverture de la «Conférence des Leçons apprises» des Dialogues sur la justice et la Sécurité (DJS) au Sahel et au Maghreb, attire ainsi l'attention sur le fait que la question de la paix et de la sécurité va au-delà de la sécurité physique.

Selon le général Cissé, «la sécurité en tant que telle concerne l'ensemble des populations. Donc, c'est pourquoi on dit qu'elle doit être inclusive et doit être participative. Les populations doivent participer à la sécurisation de leur environnement et de leur physique également», explique le général Lamine Cissé lors d'un panel de haut niveau d'ouverture de la rencontre à l'initiative de l'Institut des Etats-Unis pour la Paix, (USIP), avec la participation de six pays africains notamment le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et la Tunisie hier, jeudi 12 octobre, a Dakar.

Présidée par l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique (USA) au Sénégal, Dr Tulinabo S. Mushingi, ce conclave a été une opportunité pour les participants et représentants des 7 pays de faire le point sur la situation sécuritaire dans leurs différents pays respectifs, mais également de voir comment réagissent les Forces de sécurité (la Police et la Gendarmerie) face aux populations et les rapports entre ces Forces de l'ordre et leurs populations.

Dans cette même lancée, la coordinatrice régionale de programme Dialogue sur la Justice et la Sécurité au Sénégal et au Mali, Abbie Huff souligne qu'a Guediawaye (Dakar) où elle exerce, les communautés et les Forces de sécurité entretenaient, tout au début, une relation un peu limitée et il n'y avait pas de collaboration entre elles. Mais, au fur et à mesure et avec le temps, elles ont fini par se comprendre et se traitent comme des voisin. De l'avis d'Abbie Huff, «pour pérenniser la paix et la sécurité dans les communautés, il faut que tout le monde y soit inclus. C'est la raison pour laquelle on parle actuellement de sécurité inclusive et participative», justifie-t-elle.

L'ambassadeur des USA au Sénégal, Dr Tulinabbo.S. Mushingi, relèvera, par ailleurs, que «nous faisons face a de nouveaux défis (liés) à la paix, à la stabilité et à l'état de droit. Alors que nous subissons des menaces sur la sécurité des personnes et des familles, les services de sécurité et les gouvernements ne peuvent pas faire face à ces menaces, tous seuls. Les communautés ne peuvent pas se protéger toutes seules. Au contraire, les communautés et les services de sécurité doivent collaborer et comprendre que vous tous jouez un rôle important dans la justice et la sécurité de vos pays», suggère-t-il.

La conférence de Dakar a été l'occasion, également pour les autres participants et représentants des 6 autres pays africains, de faire un tour de tables pour témoigner sur les «Leçons apprises» des Dialogue sur la justice et la sécurité (DJS) et sur ce que le projet représente dans leurs pays respectifs et en quoi il il est important.