Afrique: Babacar Diagne - «Plus de 25 Pme sénégalaises ont signé des contrats de partenariat (...)»

Les 2 et 3 octobre derniers à Abidjan (Côte d'Ivoire) dans le cadre des «Rencontres Africa», édition 2017 quelques 1000 entreprises franco-africaines y ont pris part. Babacar Diagne, président du Conseil national des entreprises du Sénégal (CDES) a fait le point mercredi dernier, à Dakar dans un communiqué transmis à notre Rédaction.

Le désormais traditionnel forum économique entre la France et l'Afrique dénommé les «Rencontres Africa», édition 2017 se sont tenues à Abidjan (Côte d'Ivoire) les 2 et 3 octobre derniers. A ce rendez-vous d'affaires plus de 25 entreprises sénégalaises y ont pris part sous la houlette du Conseil national des entreprises du Sénégal (Cdes).

A cet effet, Babacar Diagne, président du Cdes faisant l'économie de ce rendez-vous d'affaires s'est dit «satisfait» de la qualité des échanges entre opérateurs à la quête d'opportunités d'affaires.

«Les rencontres Africa» 2017 d'Abidjan ont permis aux membres de la forte délégation sénégalaise conduite par le Cdes de signer des contrats de partenariat sur les domaines relatifs au transfert de technologie pour la mise en place d'une grande usine de montage de moteurs électromécaniques pouvant générer plus d'une centaine d'emplois fixes; l'implémentation d'une nouvelle institution financière pour accompagner les jeunes et les porteurs de projets bancables, mettre en place une société de transport VIP pour le tourisme d'affaire, faciliter la joint-venture entre 15 Pme sénégalaises et des entreprises franco-africaines, et co-organiser des visites commerciales avec la chambre de commerce de Côte d'Ivoire», a-t-il expliqué. Et d'ajouter: «A cette rencontre d'affaires plus de 25 entreprises sénégalaises y ont pris part», renseigne-t-il.

Toutefois, admet-il : «Il faut reconnaitre que les rencontres Africa sont devenues le plus grand forum économique car ayant regroupé plus de 2196 Pme et faciliter la joint-venture de plus de 1 000 entreprises françaises et africaines».

A noter que la présence de Khoudia Mbaye, ministre de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des teleservices de l'Etat, par ailleurs chef de délégation «a été hautement remarquable», souligne M. Diagne dans un document transmis à la presse.

A préciser que, «le coordonnateur des Rencontres Africa souhaiterait que le Sénégal accepte d'organiser ce grand forum en 2019», souligne la note.