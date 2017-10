Sénégal: A l'aide de deux lames de rasoir - Une lycéenne lacère le visage de sa tante

L'élève Bineta Sèye Mboup ne reprendra pas de sitôt le chemin de l'école. Pour cause, elle est attelée à passer trois (03) mois en détention à la Maison d'arrêt pour femmes (Maf) de Liberté VI.

La jeune fille, a été attraite hier à la barre du Tribunal de Grande Instance de Dakar par sa tante, Ndèye Tabaski Mboup, pour coups et blessures volontaires entrainant une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours, et menaces de mort.

«Les linges sales se lavent en famille.» Cet adage semble méconnu au sein de la famille Mboup. Et c'est la raison de la comparution hier, au Tribunal de Grande Instance de Dakar, de la jeune Bineta Sèye Mboup. En effet, elle a été attraite à la barre par sa tante (petite sœur de son père) Ndèye Tabaski Mboup, pour coups et blessures volontaires et menaces de mort. Jugée, elle a été condamnée à une peine de 3 mois ferme. De la genèse de ce fait, il est mentionné que l'agression a eu lieu le 1er octobre dernier.

La dame Ndèye Tabaski Mboup a trouvé la prévenue, Bineta Seye Mboup, dans leur cuisine et lui a intimé l'ordre de ne plus parler à sa domestique. En réponse, cette dernière lui a fait état de la rupture de ses relations avec sa femme de ménage, depuis sa dernière mise en garde. Mais, à sa grande surprise, la plaignante s'est jetée sur elle pour l'étrangler. Elle n'a due son salue que grâce à l'intervention de son père. Frustrée de cette agression, elle nourrit l'intention de se venger. Raison pour laquelle, dès qu'elle en a eu l'occasion, elle s'est armée de deux lames de rasoir pour lacérer le visage de sa tante à trois reprises.

Cette dernière, suite à cette agression, a été évacuée à l'hôpital où elle a reçu ses premiers soins, ainsi que la délivrance d'un certificat médical attestant une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours. Ce qui va l'amener à déposer une plainte contre la prévenue. Interpellée, la jeune fille s'est fiée à l'évidence en reconnaissant les faits qui lui sont reproché.

A la barre, la prévenue a réitéré ses dires à l'enquête préliminaire, mais nie avoir proférer des menaces à l'encontre de sa tante. «Ce jour là, vers les coup de 14 heures, j'étais dans la cuisine entrain de préparer le repas car ma mère n'était pas là. Et, c'est là que ma tante m'a trouvé pour me sommer de ne plus adresser la parole à sa domestique. Je lui ai répondu que je ne parlais plus avec cette dernière. Et, comme si cela ne suffisait pas, elle s'est jetée sur moi pour m'étrangler et sa petite sœur aussi et venu prendre part à la bagarre. Ensuite, mon père est venu pour nous séparer.

Deux heures de temps après l'altercation, je me suis servie de deux lames de rasoir pour lui déchirer le visage», raconte l'adolescente. La partie civile, de son côté, atteste que la jeune fille ne lui voue aucun respect. «Mes relations avec Bineta son tendues depuis plus d'un mois. Elle a l'habitude de m'injurier ou de me ridiculiser sans aucune raison. Et tout ce qu'elle vient de dire est totalement faux», a répliqué la plaignante. Selon elle, c'est la prévenue qui s'est ruée sur elle.

Et, suite à cette altercation, elle est revenue à la charge pour commettre son acte. «Par la suite, elle m'a déclaré sur un ton provocateur que c'était sa manière, à elle, de me corriger», affirme-t-elle en sanglots. Eu égard à tout ce qui s'est passé, la partie civile a réclamé le franc symbolique, en guise de dommages et intérêts. La mise en cause a alors repris la parole pour dire qu'elle avait regretté son geste et qu'elle était animée d'un désir de vengeance.

Lors des débats d'audience, l'avocat de la défense à implorer la clémence du tribunal à l'encontre de sa cliente, qui, selon lui, a agit sous le coup de la colère. Il a demandé la relaxe de sa cliente pour le délit de menaces de mort. «La menace de mort n'est pas avéré», a indiqué le conseil de la prévenue. Pour ce qui est des coups et blessures volontaires, la robe noire a sollicité une peine d'avertissement. «Les faits sont constants, mais ma cliente a été collaborative et sa tante l'a pardonnée», défend-t-il. Le ministère public a requis, pour sa part, une peine de 6 mois ferme. Une requête qui n'a pas été suivi par le tribunal. Prise de remord, la victime est revenue à la barre au terme de l'audience, pour soutenir qu'elle avait pardonné à la prévenue. Un aveu (pardon) qui, malheureusement, n'enlève en rien à la décision déjà rendue par Dame justice.