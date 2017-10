Cameroun: Chantiers routiers - Les routes nationales en mode bricolage

Le tronçon affecté a subi une intervention des équipes sur place. Et l'entreprise a pu effectuer ces travaux d'urgence pour rétablir et maintenir la circulation en attendant les travaux à elle prescrits.

Plusieurs camions s'étaient embourbés au lieu-dit Entrée Université de Ngaoundéré à cause de la chaussée dégradée sur près de 150 mètres. Or, pour ce tronçon, une entreprise avait été contractée pour mener des travaux d'entretien et de traitement de la chaussée.

En lieu et place de véritables travaux de réhabilitation, les pouvoirs publics brillent plutôt par des solutions provisoires qui ne tiennent qu'au poids de véhicules et à la densité du trafic. Tout a commencé avec la Route nationale N°3 qui a récemment alimenté les colonnes de journaux.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.