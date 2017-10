Sénégal: Lancement de son album «Teranga» - Hervé Samb rend hommage à Doudou Ndiaye Rose et à Ndiouga Dieng

Le musicien-compositeur Hervé Samb, connu dans le milieu jazz, a lancé son nouvel album intitulé « Teranga », lors d'une conférence de presse hier, jeudi 12 octobre. L'occasion de rendre un vibrant hommage à deux icônes de la musique sénégalaise : Doudou Ndiaye Rose et Ndiouga Dieng.

«Teranga», un ensemble de 11 titres dont «Thiossane Saraba » et « Birame Yassine Boubou », est le nouvel album de l'auteur-compositeur Hervé Samb. Dans cette nouvelle production, l'artiste rend hommage aux défunts Doudou Ndiaye Rose et Ndiouga Dieng, qu'il considère comme des héros nationaux. «Doudou Ndiaye Rose est mon héros. Il a beaucoup apporté à la popularisation de la musique sénégalaise dans le monde entier, et il a donné au sabar, qu'on ne trouve qu'au Sénégal, une renommée mondiale. Quant à Ndiouga Dieng, j'ai eu la chance de collaborer avec lui juste avant qu'il ne nous quitte, je me dois de lui faire un hommage car il a participé à ma carrière.»

«Teranga» a vu la participation de bon nombre d'artistes, de «grands instrumentistes» comme le bassiste Pathe Jassi, la chanteuse Adiouza et le groupe Daara J Family.

Hervé Samb souligne qu'il a travaillé avec des musiciens typiquement sénégalais, et qui connaissent profondément la musique sénégalaise. «J'ai beaucoup travaillé avec Alioune Seck, et on a beaucoup réfléchi aux rythmes, pour ne pas dénaturer, et garder le langage du sabar avec les standards du jazz. Quant à Pathe Jassi, c'est un frère avec qui je n'avais pas joué depuis plus de 15ans. Il est le seul bassiste qui connaît la musique jazz, donc il a beaucoup d'expérience en la matière. J'ai aussi invité Abdoulaye Lo, qui est le batteur de Youssou Ndour, et pour la mise en forme musicale, j'ai eu à inviter ma petite sœur Adiouza, le groupe Daara J Family, Souleymane Faye ... »

L'artiste est aussi revenu sur la soirée qu'il organise le 20 octobre à Sorano. Il nous promet un grand spectacle avec de la kora et des danseurs, en plus de la présentation officielle du groupe jazz mbalakh. «Nous avons aussi prévu une tournée nationale afin de populariser cette musique», annonce Hervé Samb.