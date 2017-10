Avant d'ajouter dans la foulée : «Quand a été rédigée la Constitution, on a dû oublier certainement de prévoir des dispositions transitoires. Il fallait ajouter des dispositions transitoires pour prévoir que le mandat en cours fait partie du décompte des deux mandats que l'actuel président peut avoir». Poursuivant son propos, le spécialiste du droit constitutionnel de préciser tout de même qu'il est encore possible de rectifier cette donne en procédant à une révision constitutionnelle pour définitivement verrouiller ce débat. Apparemment, le tout nouveau ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall n'est pas de cet avis.

« La Constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit : le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs».

