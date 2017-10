Sénégal: Fournitures et équipements scolaires - La commune de Ngaparou injecte plusieurs dizaines de millions de francs

Pour Mamour Diouf, le porte-parole du Codec de Ngaparou ; les enseignants de Ngaparou ont un défi à relever : celui d'améliorer les performances à l'image des directives des autorités pédagogiques et académiques. Le porte-parole des associations de parents d'élèves a remercié le maire d'avoir mis en place très tôt les fournitures scolaires et l'a remercié des investissements pour améliorer l'éducation des enfants.

Devant le collectif des directeurs d'école de Ngaparou, le maire Mamadou Mbengue a rappelé l'engagement de sa commune d'accompagner les équipes pédagogiques investies dans la mission de participer à l'éducation, à la formation et l'instruction des enfants. Après avoir rendu hommage aux enseignants pour les résultats cités, le maire s'est aussi confondu aux remerciements à l'endroit de la Fondation Blachère, un partenaire de premier plan de la commission Education de sa municipalité. A l'en croire, l'éducation démarre au berceau et prend fin à la tombe. Toute la vie, on ne cessera d'apprendre des autres et de soi-même.

