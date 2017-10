Sénégal: Population carcérale du pays - 10.047 détenus répartis dans 37 établissements pénitentiaires

10.047 détenus sont dénombrés dans les 37 établissements pénitentiaires que compte le Sénégal. Le chiffre est du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall qui, en visite hier, lundi 12 octobre, dans les différentes maisons d'arrêt de Dakar, s'est réjoui des améliorations notées par rapport aux conditions de détention.

10.047 personnes sont détenues dans les prisons au Sénégal. Ces personnes en conflit avec la loi, reparties dans les 37 établissements pénitentiaires que compte le pays, vivent dans des conditions acceptables, selon le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.

Contrairement à la position des défenseurs des droits de l'homme qui fustigent la vie dans les prisons, Ismaïla Madior Fall salue les conditions de détention et les améliorations qui ont été apportées. «Les établissements pénitentiaires du Sénégal sont, pour l'essentiel, sur des standards très importants. Il y a des choses extrêmement intéressantes et positives qui se font dans les établissements pénitentiaires et qui ne sont pas très connues», note le Garde des Sceaux.

Content des initiatives qui ont été prises, le ministre de la Justice, n'a pas manqué de saluer le travail réalisé par le directeur de l'Administration pénitentiaire, le colonel Daouda Diop. Il invite même les parlementaires à effectuer des visites dans les prisons.

«Nous avons vu ce qui est fait pour l'entretien des prisons. Il y a un relatif confort en ce qui concerne l'alimentation des détenus. Beaucoup d'aménagements ont été faits pour que les détenus soient dans de bonnes conditions. Beaucoup d'initiatives sont prises pour la réinsertion des détenus. Je préconise des portes ouvertes et j'invite les parlementaires à venir visiter les prisons», dit-il.

Nécessité d'avoir des peines alternatives pour désengorger les prisons

Les longues détentions préventives continuent d'être un défi pour les autorités étatiques, estime le ministre de la Justice. «Il y a encore des prisonniers qui peuvent faire un certain nombre de temps sans être juger, que ça soit en première instance ou en appel. Il faut arriver à réduire la durée des détentions. Il y a un surpeuplement lié à la politique pénal. On devrait, de plus en plus, aménager des peines alternatives», soutient Ismaïla Madior Fall.

La réinsertion des détenus, un souci de l'administration pénitentiaire

La visite du ministre de la Justice à la maison d'arrêt de Liberté 6 a permis de constater les activités initiées par l'Administration pénitentiaire pour la réinsertion des détenus. De la couture, à la confection de meubles, en passant par d'autres métiers liés à l'artisanat, les détenus s'attèlent à plusieurs activités. La galerie de la réinsertion sert de lieu d'exposition aux détenus. L'argent tiré de la vente des œuvres réalisés par les personnes en conflit avec la loi est divisé en trois parties. La structure prends sa part, les moyens de fonctionnement sont dégagés et pour le détenu, on lui garde sa part jusqu'à la fin de sa détention. A signaler que seuls les détenus qui ont eu une bonne conduite sont choisis pour les préparatifs à la réinsertion.

Un quartier spécial pour les «Terroristes présumés»

L'autre constat, c'est le quartier spécial pour les détenus incarcérés pour incitation ou apologie du terrorisme et autres délits graves et pouvant porter atteinte à la paix et la sécurité qui a été construit au Camp pénal de Liberté 6. Mieux ces prévenus ont leur propre cour et salle d'avocat.