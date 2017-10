Sénégal: Madické Niang - «Notre groupe va apporter une réplique dans tous les domaines...»

Le groupe parlementaire de l'opposition, «Liberté et démocratie», réuni à Dakar en séminaire d'information et de formation hier, jeudi 12 octobre, a annoncé sa ferme volonté d'apporter un renouveau dans la marche de l'Assemblée nationale, au cours de cette 13ème législature.

Pour autant, Madické Niang, président dudit groupe a indiqué que les députés de l'opposition vont apporter au gouvernement une réplique qui aura pour soubassement les intérêts de leur coalition et leur programme de campagne, lors des dernières élections, dans tous les domaines.

«Nous serons à l'Assemblée nationale comme des députés du peuple sénégalais. Nous comptons apporter un renouveau dans la manière de faire, être des députés qui auront en bandoulière les intérêts du Sénégal et qui feront de sorte que toutes les couches sociales puissent se retrouver dans ce que nous faisons. Nous avons prévu de descendre sur le terrain, de partager avec les Sénégalais leurs préoccupations quotidiennes mais aussi de pouvoir remontrer auprès de l'Assemblée nationale en séance plénière comme en commission leurs interpellations», a ainsi dit Madické Niang.

Et d'insister : «Nous avons aussi décidé d'apporter au gouvernement une réplique dans tous les domaines, une réplique qui aura pour soubassement les intérêts de notre coalition mais surtout le programme que cette coalition a eu à présenter au peuple sénégalais durant les dernières élections. Nous ne transigerons jamais sur les intérêts du peuple sénégalais et nos droits». Revenant sur l'objectif de ce séminaire, le président du groupe parlementaire «Liberté et démocratie» a précisé qu'il a été convoqué sur instructions de Me Abdoulaye Wade. «C'est un séminaire d'information et de formation qui prend en compte plusieurs aspects pour permettre aux députés de notre groupe d'être bien armés pour représenter dignement le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale».

Ainsi, selon lui, plusieurs thèmes seront abordés dont entre autres, la mission et prérogatives du député dans un contexte de renouveau, le Groupe parlementaire Liberté et Démocratie, organe de coordination d'une opposition parlementaire de veille, de contrôle et de proposition, le rôle du député dans l'examen et le vote de la loi de finance et l'administration parlementaire: mission et relation avec le député pour ne citer que ceux-là.