Afrique: Croissance économique en ALfrique - La banque mondiale projette un taux de 2,4% en 2017

La croissance économique subsaharienne devrait ressortir à 2,4% en 2017, contre 1,3% en 2016, selon la dernière édition Africa's Pulse, un rapport semestriel de la Banque Mondiale qui analyse l'état des économies africaines.

«Nous projetons une croissance de 2,4% du Pib (Produit Intérieur Brut, ndlr) pour l'année 2017. Nous espérons que ce taux va monter à 3,2% en 2018 et 3,5% en 2019. C'est un grand bond par rapport à l'année 2016 qui était la plus mauvaise de la décennie», indique Albert Zeufact, économiste en chef de la Banque Mondiale pour l'Afrique, qui s'exprimait avant-hier, mercredi 11 octobre, lors d'une conférence de presse.

Selon lui, cette reprise est sous tendue par 3 importants facteurs. Il s'agit, dit-il, de l'environnement international qui a été assez favorable en 2017. En ce sens que la croissance mondiale a été plus forte que prévue. «Le commerce international et les investissements ont également été plus importants que prévu. Particulièrement, en Afrique, il y a eu un regain d'investissements et un regain de flux de capitaux financiers», ajoute-t-il.

A en croire à M. Zeufack, le deuxième facteur qui sous tend la reprise de la croissance en Afrique, c'est que les prix des matières premières, notamment le pétrole, le gaz naturel et les minerais, se sont stabilisés à un niveau inférieur à ce qu'ils étaient en 2011. Le troisième facteur qui explique la relance du continent, poursuit-il, c'est le fait que les deux plus grandes économies de l'Afrique, notamment le Nigéria et l'Afrique du Sud, ont renoué avec la croissance après respectivement deux et cinq mois de performances négatives, entrainant dans leur sillage la croissance régionale.

De l'avis d'Albert Zeufact, pour que cette reprise soit maintenue, elle doit s'accompagner de réformes sérieuses, plus profondes, aussi bien sur le plan fiscal que sur le plan structurel. «Les risques que nous voyons demeurent la dépendance de nos pays sur les matières premières. L'autre risque que nous voyons à la croissance que nous projetons, c'est l'instabilité politique et surtout le terrorisme qui prévaut dans bon nombre de pays en Afrique, surtout ceux du Sahel. En fin le troisième facteur qui peut être un risque à nos projections, c'est l'incertitude des politiques dans les trois plus grandes économies du continent: le Nigéria, l'Afrique du Sud et l'Angola», prévient-il.