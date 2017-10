Sénégal: Aly Ngouille Ndiaye réagit - «L'opposition ne doit pas refuser de dialoguer»

Je considère que le rôle que vous jouez est éminemment important dans le processus électoral. Et je dois vous affirmer que de notre côté, nous ne ménagerons aucun effort pour que la Cena puisse accomplir les objectifs qui lui sont assignés. Et pour cela, il faut une parfaite collaboration entre la Cena et le ministère de l'Intérieur », a-t-il dit. Pour finir, il a lancé un appel à la Cena pour ouvrir des discussions sur les points qui ont handicapé le processus électoral. Des discussions auxquelles pourront participer aussi bien les acteurs politiques que les autres acteurs non politiques du pays.

Par ailleurs, face aux membres de la Cena, le ministre dira : « Je viens ici retrouver l'institution et les éminentes personnes qui la constituent... Je voudrais que la coopération entre le ministère de l'Intérieur et la Cena soit davantage renforcée pour permettre à chacun de jouer sa partition au processus électoral. J'ai eu la chance de connaitre la Cena quand j'étais dans l'opposition...

S'appuyant sur les failles notées lors de l'organisation des élections législatives du 30 juillet passé, Aly Ngouille Ndiaye a relevé la nécessité de concertations structurées entre l'opposition et le pouvoir en place, pour une bonne organisation des élections prévues en 2019. Pour le ministre de l'Intérieur, il est donc nécessaire que l'opposition s'assoie à la table pour un dialogue fécond, ce qui pourrait permettre de recadrer le processus électoral et de définir les mesures idoines à prendre pour les partis politiques.

