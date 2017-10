Cameroun: Catastrophe ferroviaire d'Eseka - 711 dossier d'indemnisation déjà validés

Les projets prioritaires d'investissements ferroviaires et ceux relatifs à l'extension du chemin de fer national ont également été abordés. Selon les informations recueillies lors de la session, il est envisagé l'acquisition de cinq modules autorails, 25 voitures et neuf locomotives entre autres.

Quant à la relance de l'Intercity, elle a précisé qu' « un projet y relatif est en cours et suffisamment avancé. Il prévoit l'acquisition du matériel roulant, des modules autorails et les voitures voyageurs ».

A ce jour, apprend-on au Mint, le concessionnaire du chemin de fer a enregistré 711 indemnisations définitives. Par ailleurs sur 332 blessés évalués, 259 rapports d'évaluation définitifs ont été rendus par le médecin et 79 cas restent non consolidés.

Presque un an, mais toujours frais dans les mémoires, l'accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eseka et qui a coûté la vie à 80 voyageurs.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.