Sénégal: Faites-vous la différence entre Réseaux Sociaux et Médias Sociaux?

Quelques infimes différences très subtiles quand même. Le Réseau Social (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Snapchat, etc... ) est plus utilisé pour échanger avec d'autres d'un intérêt commun, tisser des relations professionnelles et personnelles, résauter. Il met en premier plan la dimension humaine des individus.

L'une des différences de taille avec le Media social est les caractéristiques et la forme du contenu que l'on publie afin de susciter une interaction avec ses fans ou abonnés.

Donc retenons «Contenu & Information». Ces derniers ne sont pas gratuits car avec le social média, ce contenu a un coût (travail, temps et argent). Le Media Social cherche ainsi à avoir un retour sur investissement (R.O.I) et favorise du coup une certaine communication spécifique (ligne éditoriale si on veut).

En tant que réseau social, on se permettrait d'étaler notre dernier plat de "thiep", notre dernier sac "versace", nos délires à la plage, nos potes en boite, ou surtout ce qu'on fait généralement au Sénégal publier une photo avec la mention "Khana dém mariage rek"! Exposer notre vie sociale en gros.