Cameroun: Femme rurale - De l'agricultrice à la petite patronne

« Dans nos zones d'intervention, les femmes sont de plus en plus responsabilisées. Nous tendons vers leur autonomisation et elles en ressentent déjà les bienfaits », affirme Cyrille Tsakoue, chargé du suivi et de l'évaluation de projets à Plan Cameroun.

Un système qui fonctionne dans 132 communautés dans l'Est, avec la création de plus de 250 groupes de 25 personnes, dont 80% de femmes rurales.

L'ONG travaille entre autres, pour la mobilisation et la création de groupements villageois d'épargne et de crédit, avec une méthodologie proche de celle des établissements de micro finance.

Mais les lignes commencent à bouger. Certaines femmes rurales sont aujourd'hui des patronnes de petites entreprises. « Je vends mes produits agricoles aux citadins de Bertoua et je pense à recruter des ouvriers que je vais payer. Nous voulons étendre notre plantation et en créer d'autres.

Elle ne peut non plus avoir accès au crédit, car l'une des garanties demandées par les établissements de crédit est le titre foncier », précise Bidjeha née Amann Adeline.

Cependant, l'accès aux terres et aux intrants agricoles reste difficile. « Pour la terre, c'est cultuel. La femme rurale ne dispose que de petites portions pour ses champs et l'agriculture vivrière. Les difficultés débutent lorsqu'elle veut rendre cette activité commerciale.

Il y a un nouveau genre de femme rurale qui réside en ville et fait des champs au village, mais c'est en moindre proportion pour le moment », explique Bidjeha née Amann Adeline, délégué régional du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.

Les femmes rurales produisent, transforment et préparent la plupart des aliments qui sont disponibles. La responsabilité en matière de sécurité alimentaire leur incombe principalement, notamment dans la région de l'Est du Cameroun où elles sont les principales fournisseuses des marchés.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.