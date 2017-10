Cameroun: Santé oculaire - Une protection accrue de la vue s'impose

Selon les statistiques du Minsanté, le Cameroun compte 200 000 aveugles et 600 000 mal voyants. Face à cette peinture sombre de la cécité, Alim Hayatou a dressé un bilan des efforts fournis par le gouvernement dans la prise en charge de la santé oculaire et salué les efforts de différents partenaires.

Une cérémonie présidée par Alim Hayatou, secrétaire d'Etat au ministère de la Santé publique en charge de la lutte contre les épidémies et les pandémies. Il était accompagné par les partenaires nationaux et internationaux tels que l'OMS, Orbis.

En chanson, le groupe Blind SMS a lancé la sensibilisation du public sur les maladies de la vue. Un duo composé de Gatien Kaze devenu aveugle à la suite d'une opération avortée de la cataracte à l'âge de 7 ans et de Larelle Avomo, mal voyante. Au son de la guitare et de leur voix, le duo musical a interprété le chant de l'espoir.

