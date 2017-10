Cameroun: Logements sociaux - Un complexe multifonctionnel annoncé à Yaoundé

Une convention a été signée mercredi dernier entre l'Agence de promotion des Investissements et une entreprise privée.

Le projet de construction des logements sociaux est évalué à 27 milliards de F. Il consistera à créer un complexe multifonctionnel dans la ville de Yaoundé.

A cet effet, une convention a été signée mercredi dernier entre la directrice générale de l'Agence de promotion des Investissements (API), Marthe Angéline Minja, et la société Z Properties Ltd, représentée par Zekebweliwai F. Geh.

Le complexe devrait abriter en son sein des espaces commerciaux, des salles de cinéma et des propriétés résidentielles. Cet espace a donc vocation à être fréquenté par des millions de Camerounais à l'occasion d'un détour dans la capitale politique.

Plus de 1500 emplois devraient être créés, à en croire les estimations de l'API. Les partenaires impliqués pour ce projet sont le ministère du Développement urbain et de l'Habitat (MINDUH), le Crédit foncier du Cameroun (CFC) et la Mission d'aménagement et d'entretien des terrains urbains et ruraux (MAETUR), autant que des investisseurs américains et sud-africains.

Avant d'engager les travaux d'aménagement dudit complexe, la société compte rencontrer tous les autres partenaires locaux et internationaux. Ce projet devrait être réalisé avant la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019 pour accueillir les Camerounais et les touristes venus d'ailleurs.