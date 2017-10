Ile Maurice: Terre-Rouge-Verdun - Les deux hauts cadres licenciés de la RDA blanchis

Ouf de soulagement pour deux ex-hauts cadres de la Road Development Authority (RDA), Rishikesh Jugoo et Gorah Nubheebucus.

Ils ont été blanchis par le comité d'appel institué par la RDA sous la présidence du juge Nicholas Ohsan-Bellepeau.

Selon Me Valayden, qui représente Rishikesh Jugoo, le comité d'appel a déjà soumis ses conclusions qui sont favorables à son client et à Gorah Nubheebucus. Ces derniers, indique l'homme de loi, n'ont pas obtenu un procès équitable et leur licenciement est injustifié.

Rishikesh Jugoo et Gorah Nubheebucus avaient été licenciés le 16 juillet 2016. Soit plus d'un an après avoir été suspendus de leurs fonctions, le 5 février 2015. Suspension qui a pour toile de fond la construction de l'autoroute Terre-Rouge-Verdun.

La RDA a reproché aux deux hauts cadres de ne pas avoir informé la direction qu'il y avait des fissures sur l'autoroute Terre-Rouge-Verdun. Ils ont dû faire face à un comité disciplinaire pour répondre à une accusation de «serious misconduct warranting dismissal». Ils ont, par la suite, été licenciés.

Réintégration avec effet immédiat

Rishikesh Jugoo et Gorah Nubheebucus ont toutefois contesté leur mise à pied. C'est ainsi que la RDA a institué un comité d'appel, présidé par le juge Oh-San Bellepeau.

Dans une correspondance adressée au ministre Nando Bodha et au président de la RDA, Claude Emmanuel Wong So, Me Rama Valayden réclame désormais la réintégration de son client avec effet immédiat. L'homme de loi rappelle que son client a été suspendu de ses fonctions depuis 27 mois, ce qui lui a causé de graves préjudices car il ne touchait pas de salaire.