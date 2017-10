Ile Maurice: Meurtre de Chandrama Bullywon - La victime a été tabassée avant d'être violée avec un balai

«Elle est morte suite à un choc dû à de multiples blessures.» C'est ce qu'a révélé le Dr Sudesh Kumar Gungadin, médecin-légiste, en cour d'Assises, jeudi 12 octobre, devant le juge Pritviraj Fekna.

C'était dans le cadre du procès intenté à Dev Chintamun pour le viol et pour coups et blessures entraînant la mort de Chandrama Bullywon, âgée de 80 ans, à Hermitage, en 2013.

Interrogé par l'avocat du parquet, Me Raj Baungally assisté de Me Pravin Harrah, le médecin-légiste a expliqué que l'autopsie a révélé que la victime portait de multiples blessures à la tête, au visage et avait des saignements au niveau des yeux et du nez. «Elle avait les os fracturés, des blessures sur les lèvres, une perforation au niveau de sa joue gauche, des blessures sur sa main et autres membres du corps. Elle a aussi été victime d'une perforation vaginale et intestinale.»

Selon le rapport, Chandrama Bullywon avait également des blessures autour du cou et avait les muscles et la gorge en sang. Selon le médecin-légiste, l'octogénaire a eu de graves blessures au vagin, causées par un objet solide. Ce qui a, par la suite, causé une perforation de son intestin. Le Dr Sudesh Kumar Gungadin a identifié l'objet comme étant le manche d'un balai.

Les faits remontent à 2013. L'accusé aurait demandé à la victime de lui permettre de cueillir des pamplemousses dans sa cour. L'octogénaire ayant refusé, il lui a rendu visite un peu plus tard. Il lui aurait fait subir des sévices sexuels et violée. La femme avait été retrouvée dans sa chambre à moitié nue dans son lit. Transportée à l'hôpital, elle avait rendu l'âme dans l'après-midi. Un balai avait également été retrouvé sur le lieu du crime.

Contre-interrogé par Me Jayprakashsing Rutnah, l'avocat de la défense, le Dr Sudesh Kumar Gungadin avance avoir examiné Dev Chintamun, qui avait 25 ans. Il estime que l'accusé comprenait tout ce qui s'est passé. «Il ne portait aucune blessure. On a relevé des traces de son sang sur son talon», a fait ressortir le médecin-légiste. D'ajouter : «Kan mo ti examin li, so mémwar ti bon ek li ti rapel tou séki finn pasé. Akoz sa pa ti néséser anvoy li kot sykiat.»