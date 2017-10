Tunisie: Doris Wetzel - «Cette traversée est un excellent moyen pour promouvoir les énergies renouvelables»...

Accompagnée d'un bateau d'assistance et d'un équipage professionnel, la championne a réussi l'exploit de faire 1.200 km en kitesurf (entre Camargue et Bizerte). Elle a réussi à être en mer 6 jours avec un rythme de navigation entre 8 et 12 heures par jour.

Profitant de sa présence en Tunisie et spécialement à Bizerte, la Fédération tunisienne de voile et la Marina de Bizerte ont organisé un point de presse, avant-hier, pour mettre en exergue l'exploit de cette quadruple championne allemande de voile entre 1992 et 2004.

«Je suis très émue par l'accueil chaleureux des Tunisiens. Je souhaite devenir l'ambassadrice de mon sport au féminin et surtout de mon association Wo'mana.

A travers, mes exploits comme surfeuse, j'essaye de sensibiliser aux énergies durables, renouvelables et l'autonomie énergétique.

Cette traversée de la Méditerranée va consolider mes projets d'implantation de parc éolien à Bizerte. En effet, cette traversée est un excellent moyen pour promouvoir les énergies renouvelables», a souligné Doris Wetzel.

De son côté, Karim Derouiche, président de la Fédération tunisienne d'aviron, a souligné que «la traversée de la Méditerranée est un message sportif et humanitaire. Nous allons finaliser un projet de vulgarisation de ce sport qui ne cesse de se répandre dans le monde».

La quadruple championne du monde a affirmé qu' «après la Méditerranée, je vais attaquer l'Atlantique. Ce sera très dur, mais pas impossible.

Je suis très ravie d'être accueillie par les instances tunisiennes et par les sponsors, mais je persiste à croire que la traversée de la Méditerranée n'est qu'une étape dans mes parcours d'aventures».