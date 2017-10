Angola: Des militaires angolais pourraient être formés aux Etats-Unis

Six Angolais et un Sud-africains figurent parmi les victimes du crash qui a eu lieu jeudi dans la municipalité de… Plus »

Les domaines de la santé, de l'agriculture, de la diplomatie, des finances, du déminage, de la défense et de la sécurité sont privilégiés dans les relations de coopération entre l'Angola et les États-Unis.

Jeudi, l'ambassadrice des États-Unis a examiné avec le Président de la République, João Lourenço, les aspects de la coopération et de partenariat que son pays entretient avec l'Angola, ainsi que les programmes importants du leadership régional angolais. Selon elle, il ya un certain intérêt de la part des États-Unis de renforcer les relations de coopération avec le gouvernement angolais et, en conséquence, et à effet, elle préconise une plus grande présence en Angola des hommes d'affaires américains liés au secteur privé.

Elle reconnaît que l'Angola a une forte coopération militaire avec d'autres partenaires, d'où la nécessité de déterminer des domaines spécifiques pour une coopération plus intense et fructueuse qui corresponde aux besoins de la défense angolaise.

La cheffe de la mission diplomatique américaine estime que c'est une occasion « très importante » l'ouverture des universités américaines aux militaires angolais pour avoir un système riche de formation, pour réunir des gens du monde entier et offrir une formation au plus haut niveau comme à toute autre université de son pays.

