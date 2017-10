Angola: Cabinda - Le gouverneur promet une gouvernance interactive

Six Angolais et un Sud-africains figurent parmi les victimes du crash qui a eu lieu jeudi dans la municipalité de… Plus »

Il a également précisé que sa gouvernance se concentrerait davantage sur l'éducation, la santé, les routes, la lutte contre l'immigration illégale et les déchets, ainsi que sur l'humanisation de la ville de Cabinda et des municipalités.

Dans ce cadre, il a assuré la mise en œuvre d'un «carnet de plaintes» dans lequel les citoyens peuvent porter plainte et dénoncer les pratiques et comportements inappropriés des fonctionnaires et des gestionnaires, y compris le gouverneur, en tant que serviteurs publics.

Cabinda — Le gouverneur de Cabinda, Eugénio Laborinho, a promis jeudi à Belize de promouvoir une gouvernance ouverte et interactive avec la collaboration et la contribution de tous dans la recherche de solutions pour le bien-être social de la population.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.