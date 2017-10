Angola: Un ancien joueur de basketball nommé secrétaire d'Etat

Luanda — L'ancien joueur de basketball Carlos de Almeida a été nommé jeudi au poste de secrétaire d'Etat aux Sports, selon un décret du président de la République, João Lourenço.

Carlos de Almeida, nouveau secrétaire d'Etat aux sports

L'ancien capitaine de l'équipe angolaise de basketball et Primeiro de Agosto a quitté les terrains sportifs en 2014 pour se dédier à la politique, et jusqu'au moment de sa nomination récente, il exerçait les fonctions de député à l'Assemblée nationale, précisément au 7e Comité de la Santé, la famille, les enfants, les jeunes et Sports, Anciens combattants et Action sociale.

Carlos de Almeida fait partie d'une liste de 50 secrétaires d'Etat des différents départements ministériels. Le ministère de la Jeunesse et des Sports est dirigée par Ana Paula Sacramento, également ancienne handballeuse.

Profil du Secrétaire d'Etat aux Sports :

Nom: Carlos Domingues Bendinha de Almeida

Date de naissance: 24 septembre 1976 à Luanda (Neves Bendinha)

État civil: Marié et père de trois enfants

Etudes primaires: Ancienne école 202 (district urbain de Ingombota, à Luanda), entre 1981 et 1985 - 5e et 6e classes (école Alda Lara) - 7e et 8e classes (école N'jinga Mbanbi, à Luanda).

Licence: Diplômé en Psychologie à l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Luanda (ISCED)

Parcours sportif: Il a débuté au basketball à l'âge de 9 ans dans le groupe sportif de l'ERT (Entreprise de Radio et Télévision)

Il a joué dans les formations juniors de Petro Atléctico de Luanda et 1º de Agosto.

De 1998 - 2014, il a évolué au club Primeiro de Agosto.

Réalisations sportives: Il a gagné sept fois le Championnat d'Afrique de basket "Afrobasket", notamment en 1999 (Angola), 2001 (Tunisie), 2003 (Egypte), 2005 (Algérie), 2007 (Angola), 2009 (Libye) et Côte d ' Ivoire (2013)

A l'âge de 18 ans, il a remporté le trophée du meilleur joueur du championnat national.

Dans le Championnat du Monde de 2006 (Japon), il a été sacré meilleur marqueur.

Pendant cinq ans (1999-2003), il a été capitaine de l'équipe angolaise senior masculine.

Il a disputé trois championnats du monde: Indianapolis (États-Unis d'Amérique 2002), Saitama (Japon 2006) et Istanbul (Turquie 2010)

Présence à trois Jeux Olympiques: Sydney (Australie 2000), Athènes (Grèce 2004) et Pékin (Chine 2008).