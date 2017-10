Congo-Brazzaville: Vers la réforme du cadre juridique du département de la santé

Plus personne ne s'en souvient. Et pourtant, le Congo est passé à côté du pire, il y a 20… Plus »

La mise en œuvre de la composante II, a indiqué la coordonnatrice du PDSSII, est marquée par le tenue de plusieurs activités. Parmi celles-ci, figurent l'élaboration des comptes nationaux de la santé, de la politique nationale de santé et du programme national de développement de la santé ; de l'annuaire statistique et de l'étude sur le panier de soins, ainsi que l'appui à la révision du cadre légal et règlementaire.

Le programme est structuré en deux composantes à savoir l'augmentation du taux d'utilisation des services de santé et l'amélioration de leur qualité grâce au financement basé sur la performance et le renforcement du système national de santé.

Prenant la parole, la coordonnatrice du deuxième Programme de développement des services de santé (PDSS II), Marie-Christelle Berri Tsika a rappelé que ce programme visait à augmenter le taux d'utilisation des services de santé maternelle et infantile dans des zones ciblées et à améliorer leur qualité.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.