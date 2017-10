Congo-Kinshasa: Des ONG appellent à une collecte de dons en faveur des 19 000 déplacés du Kasaï vivant à Kikwit

Le conseil national des organisations non gouvernementales et de développement, en collaboration avec la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie (LIFDED) appellent à la collecte de dons en faveur de déplacés du Kassaï vivant dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Ils ont lancé ce SOS au cours d'un point de presse organisé vendredi 13 octobre à Kinshasa.

Plus de 19 milles personnes, déplacées du Kasaï, manquent de nourritures. Elles n'ont pas non plus d'habits, ni des ustensiles de cuisine et d'autres bien qui peuvent les aider à bien vivre.

«Tout le monde peut aider en nature ou en espèces. Ces personnes sont dans le dénuement total. Nous recevons les dons sur l'avenue Fayala n°3 au quartier Mombele dans la commune de Limete. Ou encore au siège de LIFDED sur l'avenue Mobutu n°1 bis sur la route Petro Congo, au quartier abattoir, commune de Masina», a expliqué Grace Lula Amba, coordonnatrice nationale de LIFDED.