Burkina Faso: Le président Kaboré à Dakar pour parler de sécurité

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a entamé une visite d'amitié et de travail chez son homologue du Sénégal, Macky Sall, vendredi 13 octobre 2017. Au cours de cette visite de 48 heures, les deux chefs d'Etats vont signer trois accords dans les domaines de la sécurité, de l'éducation nationale et de la justice.

Le chef de l'Etat, Rock Marc Christian Kaboré est arrivé, à bord du pic Nahouri à 11H45mn à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar au Sénégal, le vendredi 13 octobre 2017. Il a été accueilli au pied de l'avion par le président du Sénégal Macky Sall. Le président Kaboré a ensuite eu droit aux honneurs militaires à travers l'exécution des hymnes nationaux des deux pays avant de procéder à une revue des troupes. Les salutations des membres du gouvernement du Sénégal puis de burkinabè vivant à Dakar sont venus clore le cérémonial d'accueil du président du Faso.

Ensuite le cap a été mis sur la résidence Pasteur. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry a confié que trois domaines de coopération sont inscrits au menu de cette visite d'amitié et de travail de 48 heures du président du Faso auprès de son homologue sénégalais. « Nous allons signer trois accords dans les domaines de la sécurité, l'éducation nationale et la justice », a-t-il déclaré.

A l'occasion de cette visite, les plus hautes autorités du Burkina Faso et du Sénégal auront également des échanges approfondies sur la question de la sécurisation de la région. « L'offre du Sénégal de mutualiser les efforts et les moyens en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière sera étudiée avec soin, pour nous permettre de faire face à ces phénomènes », a conclu le ministre Barry.